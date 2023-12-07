انت الان تتابع خبر القاسم يخطف نقطة ثمينة من الحدود في دوري نجوم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقدم القاسم أولا عن طريق فلاح عبد الكريم في الدقيقة 21، عبر رأسية جميلة وضعها على يمين حارس الحدود عبد الرحمن محمد.

وتمكن إبراهيم غازي من معادلة الكفة للحدود في الدقيقة 29 عبر تصويبة قوية لم ينجح الحارس أحمد شاكر في إبعادها.



وعاد القاسم للتقدم مجددا في الدقيقة 32، إثر ركلة حرة نفذها بنجاح الكاميروني ميسوكي أولومو من أكثر من 35 ياردة.

وخطف إبراهيم غازي هدف التعادل لفريقه الحدود في الدقيقة 44 بعد متابعته لكرة مرتدة من دفاعات القاسم ليسكنها بقوة في شباك الضيوف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 47، أضاف الحدود الهدف الثالث بواسطة حسين جاسم، إثر تنفيذ سليم لركلة حرة جانبية مرت بسهولة إلى مرمى القاسم.

واقتنص سيف الدين طاهر هدف التعادل للقاسم في الدقيقة 75، بعد توغل من جهة اليسار ليسدد كرته بقوة في سقف المرمى.

وشهدت المباراة إشهار الحكم سالم عامر بطاقة حمراء ضد لاعب الحدود كرار سالم في الدقيقة 90+2.

وبعدها ب3 دقائق تم طرد لاعب القاسم سيف الدين طاهر.

بهذا التعادل، رفع الحدود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما أصبح رصيد القاسم 11 نقطة بالمركز التاسع.

