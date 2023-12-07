تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل بمناسبة تحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابيّة (يوم النصر).

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق للعاشر من شهر كانون الأول. سنة 2023، بمناسبة تحرير أرض العراق من عصابات داع ش الإرهابيّة (يوم النصر)".