انت الان تتابع خبر الدنمارك تصدر قانونا يحظر إحراق "القرآن الكريم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدر البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، قانونًا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، ويحظر عمليًا إحراق المصحف (القرآن الكريم)، بعدما أثارت خطوات كهذه، خلال الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.