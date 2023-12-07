ألمانيا تحذر من موجة إصابات بفيروس تنفسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال معهد روبرت كوخ في ألمانيا إن البلاد تشهد موجة من الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي. وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي بشأن الأمراض التنفسية المزمنة أمس الأربعاء أن الموجة الحالية بدأت في الأسبوع الذي بدأ في 20 نوفمبر الماضي.

وكتب المعهد أن الأطفال أقل من عامين هم " الأكثر تأثرا بالاصابات بالفيروس". وحذر التقرير من أن الاصابات بفيروس كورونا ونزلات البرد بسبب فيروسات الانف موجودة حاليا في ألمانيا، على الرغم من عدم وجود دلالات حتى الآن على تفشي وباء الانفلونزا. والأعراض الأولية للاصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال هي سيلان الأنف وفقدان الشهية، وبعد ذلك الاصابة بألم في الحلق. ويشار إلى أنه تم تسجيل موجة قوية من الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي في الكثير من المدن خلال الخريف والشتاء، مما مثل ضغطا على المستشفيات .