قتلى في اندلاع حريق مبنى بجنوب باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشرطة ورجال الإنقاذ، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في مبنى مؤلف من عدة طوابق في كراتشي بجنوب باكستان، مما أدى لاحتراق مئات المحلات بالإضافة إلى شقق سكنية.

وقال المسؤول بالشرطة ياسر أمير، إن الحريق بدأ في محل بالطابق الأرضي، وامتد لبقية المبنى في المدينة مساء أمس الأربعاء.

وقال إرشاد بوجتي، أحد مسؤولي الإنقاذ إنه تم إجلاء ما لا يقل عن 67 أسرة، تضم المئات من النساء والأطفال، من المبنى في عملية استمرت عدة ساعات.

وأوضح أمير أنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق المروع، الثاني الذي يقع في المدينة خلال أقل من أسبوعين.