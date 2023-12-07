البرلمان الدنماركي يمنع الإساءة إلى القرآن الكريم

ابوظبي - سيف اليزيد - أقرّ البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، قانوناً يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عملياً إحراق المصحف.

ومرر مشروع القانون بأغلبية 94 صوتاً مقابل 77 صوتاً معارضاً في البرلمان المؤلف من 179 مقعداً.

يحظر القانون الجديد "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها".

ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قام متطرفون في الآونة الأخيرة بحرق نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك والسويد. وقد أثارت الإساءة إلى المصحف الشريف، إدانة من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.