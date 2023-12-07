الإعلام المصري حمل لواء الدفاع عن الحق الفلسطيني منذ يوم ٧ أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، أن الإعلام المصري حمل لواء الدفاع عن الحق الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة في ٧ أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن الإعلام المصري يخوض هذه المعركة جنباً إلي جنب مع الشعب الفلسطيني ويواجه مزاعم الغرب في تزييف الحقائق.

وثمن اللوح، خلال المائدة المستديرة التى نظمها المجلس الأعلى للثقافة اليوم تحت عنوان "فلسطين والإعلام الدولي"، تغطية مراسلي القنوات المصرية في فلسطين للصورة الحقيقية تحت القصف وإطلاق النار المستمر، مشيداً بدور مصر قيادة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية وخاصة في حقه في تحقيق مصيره وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وخاصة موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية.

وأكد اللوح تمسك الشعب الفلسطيني في حقه الدولي في إقامة دولته بجانب دولة إسرائيل ولكن سلطات الاحتلال حالت دون تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية، منوها أن الشعب الفلسطيني يواجه في هذه الأيام العصيبة حرب إبادة ممنهجة غير مسبوقة في تاريخ الحروب العالمية، شعب يباد على مرأى ومسمع من العالم، حيث أن مقدرات الشعب الفلسطيني تدمر ، فقد تم تدمير أكثر من ٨٠٪ من مرافق ومباني قطاع غزة، إلي جانب وقوع الآلاف من الشهداء والمصابين بسبب مجازر الاحتلال.

وتابع السفير الفلسطيني أن العدوان استهدف الأطقم الطبية والصحفية، حيث تم اغتيال ٨٠ صحفيا حتى الآن، ومئات الأطباء، بالإضافة إلى ٢١١ من اطقم الأمم المتحدة، وذلك بهدف دفع الشعب الفلسطيني الي التهجير القصري، مضيفا أن الشعب الفلسطيني لديه الوعي الكامل ضد فكرة التهجير وترك الأرض، مشيراً إلى أن السلطات الفلسطينية استطاعت بالتعاون مع السلطات المصرية خلال أيام الهدنة من إعادة ألفي مواطن طوعيا إلي غزة، قرروا العودة بإرادتهم الكاملة للدفاع عن أرضهم.

وكشف أن إسرائيل تمتلك القرار والمال وتريد تزوير الواقع ولكن الإعلام يفضح أفعالها والصورة تتحدث عن الواقع والكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك تحركا رسميا من خلال خلق جبهة مؤثرة علي مناطق صناعة القرار وخاصة في واشنطن، المتحكمة في القرار، مطالبا جميع الجهات بالالتزام بالقواعد الدولية ووقف الحرب بشكل فوري وعادل وانهاء الاحتلال الغاشم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية من أجل بناء السلام العادل والشامل في المنطقة، ولذا لابد من تضافر الجهود الإعلامية لتكون القضية الفلسطينية حاضرة دائما علي الساحة.

من جانبه ، قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن ما نشهده من مظاهرات في مختلف دول العالم يعد استجابة لما شاهده المواطنين علي شاشات التلفزيون، مما يؤكد أن هذا الجيل مختلف وينشء علي قنوات اتصال مفتوحة تنقل الصورة بكل مصداقية ولم يعد مضلل إعلامياً، مؤكدا أن الدول العربية لديها فرصة كبيرة لإقناع هذا الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه وإقامة دولته المستقلة.