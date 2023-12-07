اليونان وتركيا توقعان إعلانا مشتركا تعهدا فيه بحسن الجوار

ياسر رشاد - القاهرة - وقع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إعلانًا مشتركًا تعهدا فيه بالحفاظ على علاقات حسن الجوار والودية.

واتفق الطرفان - في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى، الذي عقد في أثينا - على المشاركة في مشاورات مستمرة وبناءة وهادفة، وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية.

كما اتفق الجانبان على ضرورة الحوار السياسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلا عن إجراء محادثات استكشافية واستشارية ، وأكدا على تنظيم جدول أعمال إيجابي في نطاق خطة العمل المشتركة المعززة والذي يتضمن تدابير ذات اهتمام مشترك في مجالات اقتصاد الأعمال والسياحة والنقل والطاقة والابتكار والعلوم والتكنولوجيا والزراعة وحماية البيئة والضمان الاجتماعي والصحة والشباب والتعليم والرياضة أو أي مجال آخر يتم تحديده بشكل مشترك، بهدف تحقيق نتائج مهمة وملموسة، وتبسيط جدول الأعمال وتحديثه باستمرار بطريقة منظمة مع بنود جديدة.

وشدد الجانبان على تدابير بناء الثقة التي تشمل تدابير في المجال العسكري والتي من شأنها أن تسهم في القضاء على مصادر التوتر غير المبررة والمخاطر الناجمة عنها..مؤكدين التزامهما بالامتناع عن أي بيان أو مبادرة أو عمل من شأنه أن يقوض أو يشوه نص وروح هذا الإعلان أو يعرض للخطر الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتهم.

وسيسعى الطرفان إلى حل أي نزاع ينشأ بينهما بطريقة ودية من خلال المشاورات المباشرة بينهما ، أو من خلال وسائل أخرى على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإعلان لا يشكل اتفاقية دولية ملزمة للأطراف بموجب القانون الدولي، ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا الإعلان على أنه ينشئ حقوقًا أو التزامات قانونية للأطراف.