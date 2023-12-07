المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ما يجري في غزة ضرب منظومة العدالة الدولية في مقتل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المجتمع الدولي فشل في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال رامي عبده - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية -" إن ما يجري في القطاع أمر بائس ضرب منظومة العدالة الدولية وكل الأسس التي سعى المجتمع الدولي لها من قوانين وأليات دولية في مقتل ولم يعد لها معنى على الإطلاق".

وأضاف أن حدود ما يقدمه المجتمع الدولي إزاء جرائم في سابقة فريدة من نوعها تباشر تحت بث على الهواء مباشرة في قطاع غزة هى تصريحات مثل التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والتي لا تؤثر كثيرا على الحالة الفلسطينية في غزة وإنما الأمر لا يتعدى أكثر من الإحاطة لأعضاء المجلس وللمجتمع الدولي عن هذه التداعيات الخطيرة التي وصلت حد التجويع في مختلف مناطق قطاع غزة .

وتابع أن هذه الإحاطة لا تعني الكثير لمجلس الأمن الذي سيبقى في حالة انقسام بفعل الإرادة الإمريكية بشكل أساسي ومعظم الدول الغربية وبالتالي المجتمع الدولي فشل في اختبار التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ما يجري في القطاع اليوم فاق كل التصورات ، نحن نتحدث عن إبادة فظيعة لعدد كبير من السكان وأتوقع أن عدد الضحايا يمكن أن يتجاوز 30 ألف قتيل خاصة وأن هناك عدد كبير من الضحايا مازال تحت الأنقاض ومن المفقودين بالإضافة إلى 45 ألف جريح هذا يعني أن 3.5% من سكان غزة تم قتلهم وجرحهم وهذا رقم مهول ، ولا يمكن التصور بأن المجتمع الدولي لا يتحرك إلا في إطار التصريحات التي تقع تحت النيران الإسرائيلية بالتخويف والتلويح ويخضع لها المجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه لم يعد أمام الفلسطينيين إلا اللجوء إلى قوة الشارع الذي يجب عليه أن يتحرك ويضغط على صناع القرار السياسي حول العالم ، منوها بأن الآليات الدولية لحقوق الإنسان والوكالات الأممية حتى اليوم في غزة لا تستطيع فعل شيئ حتى برنامج الغذاء العالمي لا يستطيع أن يقدم شيئ للناس التي تضور جوعا في القطاع.