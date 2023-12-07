بروكسل تستضيف الاجتماع الوزاري للشراكة الشرقية الاثنين المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاجتماع الوزاري للشراكة الشرقية (EaP) سينعقد يوم الاثنين المقبل، وهو الاجتماع الذي يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من خمسة من دول الشراكة الشرقية الستة (أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا)، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

ووفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء سينضم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فارهيلي إلى الاجتماع؛ حيث سيتبادل الوزراء وجهات النظر حول الشراكة الشرقية، ويقيمون إنجازاتها ويحددون توصيات ملموسة لمستقبل السياسة.

وسيتناول الوزراء في الاجتماع كيفية استمرار الشراكة الشرقية في ضمان تلبية احتياجات الدول الأعضاء والدول الشريكة، وما ينبغي أن تكون الأولويات الرئيسية للعمل المشترك في عام 2024، فضلا عن سبل تسريع تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية للشراكة الشرقية والارتقاء بمستوى التعاون مع مناطق مثل آسيا الوسطى وغرب البلقان والتآزر مع السياسات الإقليمية الأخرى مثل تآزر البحر الأسود.