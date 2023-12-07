شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يقرر تشكيل غرفة عمليات لاستكمال متابعة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد اليوم الخميس، اجتماع غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بحزب التجمع، وقررت استئناف أعمالها وبذات تشكيلها برئاسة الأمين العام للحزب، لاستكمال المرحلة الثانية من المتابعة المركزية للانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك خلال أيام عملية التصويت داخل الجمهورية،

والمقررة في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجارى.

وقد وجهت غرفة العمليات المركزية كافة أمانات الحزب بالمحافظة لفتح المقرات الحزبية طوال أيام الاقتراع، للرصد الفوري والمباشر لأي معوقات أو مخالفات، والتواصل مع اللجان العامة للهيئة الوطنية للانتخابات بالمحافظات المختلفة لمعالجة أى قصور يتم رصده.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه، أنه ستتولى الغرفة إصدار البيانات المعلوماتية والمشاهد الرصدية خلال الأيام التصويتية الثلاث لضمان تحقيق أقصي معايير الحيدة والنزاهة، وضمان أكبر قدر من المشاركة الشعبية في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية، معلنة تكليف، محمود الدسوقي أمين التنظيم المركزي، متحدثاً إعلامياً باسم غرفة عمليات متابعة الانتخابات، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.