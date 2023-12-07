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رئيس "المصريين الأحرار": ننتظر مشاركة الملايين فى الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشعب المصري أمام مسؤولية كبيرة خلال الأيام المقبلة، ومع بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ يظهر معدنه في الأوقات الصعبة، متابعًا: ننتظر مشاركة الملايين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: "المصريون يظهرون أمام التحديات، ونحن الآن في تحدٍ من كل الأوجه الاقتصادية والنفسية بالمشاهد التي نراها تحدث في غزة يوميًا، والضغوط التي تُمارس على مصر".

واستكمل: «نحن كعضو في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نوجه الشكر للحملات الأخرى، لالتزامها بالدستور والقانون وكل الأعراف الديمقراطية الحديثة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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