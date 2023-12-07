شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: انتخابات 2024 أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان إن انتخابات 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية، وأتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأكد أن الحوار الوطنى خلق مشهد التنوع السياس للمرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الجهات المصرية وفى مقدمتها الإعلام سعت لخلق مناخ من التنافسية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.