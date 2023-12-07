"MTV": هوكشتاين نفى طرح إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مقابل انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

أفادت معلومات الـ"MTV"، بأن "اجتماعاً عُقد الأربعاء بين آموس المبعوث الأميركي هوكشتاين ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في دبي"، كاشفةً أن "أجواء الاجتماع تشير الى أن الأميركيين لا يريدون التصعيد بين حزب الله واسرائيل وهم متيقنون الى أن خرق الـ1701 يحصل أيضاً من الجانب الاسرائيلي وأي نقاش بهذا القرار أو بالحدود البرية يبدأ بعد وقف اطلاق النار".
ولفتت المعلومات، الى أن "بو صعب سأل هوكشتاين عن طرح إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مقابل انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا فنفى ذكر طرح كهذا في المفاوضات وقال انه غير دقيق"، مضيفةً "لا زيارة قريبة لهوكشتاين الى بيروت لكن التواصل مستمر معه".
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