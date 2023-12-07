جامعة الروح القدس عقدت برعاية حجار طاولة مستديرة لمناسبة اليوم العالمي للمتطوّع

عقد قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم في جامعة الروح القدس- الكسليك طاولة مستديرة لمناقشة موضوع "التضامن من خلال التطوّع"، لمناسبة اليوم العالمي للمتطوّع، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار وحضوره.

وشدد حجّار، على "أهمية تبنّي روح التطوّع، لأن الوطن لا يمكن بناؤه بدون وجود المتطوعين"، مشيراً إلى أن "مشاريع السلام تولد من وسط الأزمات"، مؤكدًا "أن الروح الإيجابية التي تغلغلت في عمله التطوعي هي ما أعطته فرحًا كبيرًا".

كما تحدث عن دور المنصة الوطنية للتطوّع التي تم إطلاقها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بهدف إشراك فئة الشباب في العمل التطوّعي وخلق صلة وصل بين مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة والدولة، معلنًا "أن المنصة أصبحت جاهزة وتعمل على مستوى كل لبنان".

وحثّ الشباب المناضل على "العودة إلى روح التطوّع والانخراط أكثر في العمل التطوّعي من خلال الانتساب بكثافة عبر هذه المنصة الوطنية"، مؤكدًا أن "هذا التحوّل يجب أن يبدأ من داخل المدارس والجامعات، لأن التطوّع يساعد في بناء شخصيات جماعية ووطنية، ويمكن أن يغيّر مسار الحياة والمستقبل".

وشدد على أن "القطاع الخاص على جميع المستويات، سواء في القطاع الصحي أو التربوي أو غيره، يُعتبر قطاعاً فعّالاً في البلاد، وعلى الدولة أن تتعاون وتنسّق مع هذا القطاع، بما يخدم المصلحة العامة. وفي هذا الإطار، قد وقّعت الوزارة العديد من الشراكات المثمرة التي من شأنها تلبية الاحتياجات في المجتمع. نحن بحاجة إلى التكاتف مع جميع الجمعيات والمؤسسات التربوية من أجل توفير الفرص المناسبة معًا".