"توتال للطاقات" في لبنان زرعت 200 شجرة ليلاند في حرش بيروت: ستساعد بتنظيم المناخ

أعلنت شركة "​توتال​ للطاقات" في ​لبنان​، "أنّها بالتّعاون مع جمعيّة "سيدرز" للعناية، قامت بزراعة 200 شجرة ليلاند تغطّي مساحة 72 مترًا مربّعًا من حرش ​بيروت​"، مشيرةً إلى أنّ "هذه المبادرة تؤكّد التزام "توتال للطاقات" تجاه المجتمع والبيئة، حيث تشارك الشّركة في إنشاء مساحات خضراء متاحة لجميع سكان بيروت في قلب المدينة".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "لطالما كان ​حرش بيروت​، المعروف أيضًا باسم "الرّئة الخضراء" للمدينة، مكانًا مميّزًا للمقيمين والزّوار على حدّ سواء"، موضحةً أنّ "هذا المشروع لا يؤدّي إلى تعزيز المظهر الجمالي للمتنزه فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في تحسين جودة الهواء وتعزيز التّنوّع البيولوجي".

وكشفت الشّركة أنّ "كلّ شجرة ليلاند، ستمتصّ في خلال نموّها، نحو 20 إلى 50 كجم من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، وستوفّر هذه الأشجار منطقةً عازلةً خضراء من 120 مترًا حول حرش بيروت، ممّا يخفّف من تأثير التّمدّن؛ ويحمي التّنوّع البيولوجي في الحرش. كما أنّ هذه الأشجار ستساعد في تنظيم ​المناخ​ والتّحكّم بجريان المياه، وتنقية الهواء والماء مع دعم الملقّحات وأنواع أخرى من الكائنات الّتي تساهم في استقرار النظام البيئي".

في هذا الإطار، أكّد المدير العام وممثّل شركة "توتال للطاقات" في لبنان، أدريان بيشونيه، أنّ "إلى جانب مهمّتها المتمثّلة في توفير طاقة موثوقة ومتوافرة للجميع، تحظى شركة "توتال للطّاقات بتاريخ طويل في فعل الخير، وقيادة تغييرات هادفة في بيروت وجميع أنحاء لبنان. وتتوافق هذه المبادرة بشكل مثالي مع مهمّتنا المتمثّلة في تعزيز راحة المجتمعات، مع الحفاظ على المساحات الخضراء للأجيال المقبلة".