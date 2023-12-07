نتانياهو: إذا اختار حزب الله بدء حرب شاملة فسيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال تقييم أمني بالشمال، الى انه "إذا اختار حزب الله بدء حرب شاملة فسوف يحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس".

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