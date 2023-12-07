"حزب الله": استهدفنا تجمعا لجنود إسرائيليين في حرج شتولا وموقع الجرداح وثكنة زرعيت وحققنا إصابات مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر ال‏يوم تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا (قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "مجاهدينا استهدفوا عند الساعة 3:45 من بعد ظهر ‏اليوم موقع الجرداح، والساعة 3:50 ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا إصابات ‏مباشرة".