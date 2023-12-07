وسائل اعلام اسرائيلية: مقتل إسرائيلي بعد إصابة مركبته بشكل مباشر بصاروخ أطلق من جنوب لبنان

قُتل مدني إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان في اتجاه شمال إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي وخدمة الإسعاف، في ظل تبادل القصف المتواصل عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، عن "اطلاق صاروخا مضادا للدروع من الأراضي اللبنانية في اتجاه تجمع متات السكاني"، مشيرا إلى إصابة شخص بجروح.

وبحسب الجيش "تم رصد عمليات إطلاق نار إضافية من لبنان في اتجاه إسرائيل"، مشيرا إلى أن "المروحيات والدبابات والمدفعية تقصف مصادر" إطلاق النار.

وأكدت خدمة الإسعاف من جهتها مقتل رجل في الستين من العمر جراء القصف.

من جهته، قال حزب الله إن عناصره استهدفوا "تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".