الامم المتحدة: لم يعد لدينا ما يمكن وصفه بعملية إنسانية في غزة بعد الآن

اشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث الى انه "لم يعد لدينا ما يمكن وصفه بعملية إنسانية في غزة بعد الآن، وهناك مفاوضات تضم إسرائيل ومصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات، ونحن نتفاوض بشأن فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة وهناك بعض المؤشرات الواعدة".

ولفت غريفيت الى ان "سوء الوضع في غزة دفع الأمين العام بطلب تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ولا يوجد خروج للمدنيين في غزة وبرامجنا الإنسانية متعطلة ونحاول الوصول لحلول تساعدنا على إدخال المساعدات".

واردف "الفلسطينيون يدفعون نحو الجنوب ولا يوجد مكان آمن في غزة، وأكثر من مليون فسلطيني دفعوا نحو جنوب غزة ومعدلات العنف تتزايد في الضفة والأوضاع تشتعل في شمال إسرائيل، والنازحون من شمال غزة لجنوبها تعرضوا للقصف ولا توجد بيئة آمنة لعمل الفرق الإغاثية، ونحن أمام كارثة في غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية وعدم توفير مياه الشرب".