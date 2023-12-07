القسام: دمرنا 79 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور التوغل بمدينة غزة لوحدها

اعلنت كتائب القسام بانه خلال الـ72 ساعة الأخيرة، دمرنا 79 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور التوغل بمدينة غزة لوحدها. كما اعلنت القسام تفخيخ فتحة نفق بمنطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة وتفجيرها في قوة لجنود الاحتلال ووقعوا بين قتيل وجريح. واعلنت كتائب القسام قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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