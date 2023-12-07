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الحج والعمرة تدعو المواطنين الفائزين بقرعة الحج لمراجعة مكاتبها

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، انها "تدعو المواطنين الفائزين بقرعة الحج والمشمولين بالذهاب الى الديار المقدسة لموسم حج هذا العام 2024م_1445م لمراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 2023/12/31 ".

وأشارت الى ان "ذلك من أجل إكمال الإجراءات الإدارية والمالية".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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