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سقوط طائرة مقاتلة سعودية في الظهران

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن "الطائرة تابعة للقوات الجوية الملكية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50، ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران".


كما أكد المتحدث أن "لجنة التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".
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