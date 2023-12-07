انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية والقضاء تبحثان تعزيز العدالة واستقلالية القضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسبل تعزيز العدالة واستقلالية القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق وتقوية التكامل بين السلطات الدستورية".وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على "أهمية دور السلطات القضائية في حماية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وبما يضمن سلامة إجراءاتها ونزاهتها".

وأشار الرئيس إلى "التعاون المثمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى سيما في مجال تشريع القوانين ذات الصلة باحتياجات الناس، ومواصلة مكافحة الفساد والحد من عمليات التجاوز على المال العام".

كما جرى استعراض نتائج "زيارة رئيس الجمهورية إلى دولة الإمارات العربية ومشاركته في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) وقمة مجموعة (G 77 + الصين في دبي".

بدوره، أكد القاضي فائق زيدان "ضرورة التنسيق والتشاور بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بشأن إقرار القوانين التشريعية التي تصب في خدمة الناس ومصالحهم، وحماية مجتمعنا من الجرائم والظواهر الدخيلة".

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى "بزيارة رئيس الجمهورية إلى دولة الإمارات ومشاركته في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ بدورته الثامنة والعشرين ودعوته إلى إقامة تجمع إقليمي يضم الدول الثماني المتشاطئة على الخليج لمواجهة أخطار التغير المناخي".

