• لاول مرة بولايته.. غوتيريش يستخدم المادة التاسعة والتسعين لتحذير العالم من مخاطر حرب غزة.. والعراق يرحب.

• ضبط أخطر عصابةِ مخدراتٍ في بغداد.. وتفكيك شبكةِ متجارين بالممنوعات لها ارتباطاتٌ دولية.

• نوري يصف قرارات البنك المركزي بالسياسية.. ويُقرُ بعجزِ ماليةِ البرلمان عن استضافة اي مسؤول.

بغداد - ياسين صفوان - • السوداني يؤكد ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية.. ويوجه بالتصدي لمحاولة العبث بالأمن والاستقرار.

انت الان تتابع خبر الانتخابات المحلية وقرارات البنك المركزي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية