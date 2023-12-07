انت الان تتابع خبر الانتخابات المحلية وقرارات البنك المركزي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • السوداني يؤكد ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية.. ويوجه بالتصدي لمحاولة العبث بالأمن والاستقرار.
• نوري يصف قرارات البنك المركزي بالسياسية.. ويُقرُ بعجزِ ماليةِ البرلمان عن استضافة اي مسؤول.
• ضبط أخطر عصابةِ مخدراتٍ في بغداد.. وتفكيك شبكةِ متجارين بالممنوعات لها ارتباطاتٌ دولية.
• لاول مرة بولايته.. غوتيريش يستخدم المادة التاسعة والتسعين لتحذير العالم من مخاطر حرب غزة.. والعراق يرحب.