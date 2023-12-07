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الانتخابات المحلية وقرارات البنك المركزي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - • السوداني يؤكد ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية.. ويوجه بالتصدي لمحاولة العبث بالأمن والاستقرار.

• نوري يصف قرارات البنك المركزي بالسياسية.. ويُقرُ بعجزِ ماليةِ البرلمان عن استضافة اي مسؤول.


• ضبط أخطر عصابةِ مخدراتٍ في بغداد.. وتفكيك شبكةِ متجارين بالممنوعات لها ارتباطاتٌ دولية.

• لاول مرة بولايته.. غوتيريش يستخدم المادة التاسعة والتسعين لتحذير العالم من مخاطر حرب غزة.. والعراق يرحب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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