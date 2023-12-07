انت الان تتابع خبر بعمليتين منفصلتين.. القبض على 4 متهمين بقضايا مختلفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقاً لمعلوماتٍ استخباريةٍ دقيقة وبعمليتين استباقيتين منفصلتين تمكنَ أبطالُ جهازِ مكافحة الإرهاب من تنفيذ واجبي إلقاء قبض على ارهابيين اثنين في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار".وأضاف، انه "ضمن عملياتنا في اسناد القوات الأمنية الأخرى في مكافحة آفة المخدرات تمكن أبطال جهازنا من إلقاء القبض على تاجري مخدرات في محافظة النجف الاشرف".

وبين أن" أبطال جهاز مكافحة الإرهاب مستمرون بعملياتهم النوعية في بسط الأمن وحماية المواطنين في ارضنا الحبيبة".