نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تقرير أممي استمرار معاناة نحو نصف السكان في جميع أنحاء اليمن من انعدام الأمن الغذائي، رغم التحسن الطفيف الذي طرأ خلال شهر أكتوبر 2023 ، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وذكر برنامج الغذاء العالمي - في تقرير أوردته قناة "اليمن" لنتائج مسح ميداني لحالة الأمن الغذائي في اليمن -أنه لم يتمكن ما يقرب من 51 % من الأسر التي شملها المسح في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة و46 % في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر أكتوبر.

وأضاف أن نسبة الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء مرتفعة للغاية في 17 من أصل 22 محافظة، مع تسجيل الذروة في مناطق البيضاء والجوف ولحج والضالع، إضافة إلى أن مؤشر الجوع العالمي لعام 2023 يوضح أن اليمن وصل إلى ثالث أعلى درجة في العالم هذا العام.

كما أوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كانا سببين رئيسيين في عدم حصول المواطنين على الغذاء الكافي، فما واصل برنامج الأغذية العالمي مساعدة 13 مليون شخص في كل دورة توزيع وفقا لخطة التنفيذ حتى نهاية أكتوبر، ولكن بحصص غذائية مخفضة تعادل 41% من سلة الأغذية القياسية لكل دورة.

وأشار إلى أنه تم تمويل خطة برنامج الأغذية العالمي القائمة على الاحتياجات بنسبة 11% فقط للفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2024، ما سيؤدي إلى إيقاف المساعدات الغذائية العامة في ديسمبر الجاري مؤقتا حتى إشعار آخر، وذلك في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين، بسبب محدودية التمويل وعدم الاتفاق مع الحوثيين على برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأكثر احتياجا.