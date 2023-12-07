الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة طراز "ف-15 إس إيه" بالمنطقة الشرقية واستشهاد طاقمها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس ، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.