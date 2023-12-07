عاجل.. كتائب القسام تعلن مقتل غال آيزنكوت الابن الأصغر لرئيس الأركان السابق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، منذ قليل، مقتل غال آيزنكوت، وهو مقاتل احتياطي في اللواء 551 في الجيش الإسرائيلي.

وقالت القسام عبر حسابها :"مقتل غال آيزنكوت مقاتل احتياطي في اللواء 551 الابن الأصغر لرئيس الأركان السابق، وعضو مجلس الوزراء الحربي غادي آيزنكوت".

وأوضحت القسام أنه قتل اليوم في معركة قطاع غزة.

وكانت أعلنت المقاومة ظهر اليوم، عن نشوب معارك ضارية في الوقت الحالي مع قوات الاحتلال في مناطق عدة، منها حي الشجاعية وبيت لاهيا وجباليا وشرق وشمال خانيونس.

وفيما يلي أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية منذ صباح اليوم الخميس:

استهداف بقذائف "التاندوم" والـ(RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا.

يخوض المجاهدون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية ويستهدفون ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

قصف تجمعات العدو في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

دك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

استهداف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

اشتباكات في بيت لاهيا والشجاعية شمال وشرق غزة.

الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال وقتلهم في خانيونس جنوب قطاع غزّة من نقطة صفر.