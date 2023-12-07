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سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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