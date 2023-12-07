الحكومة بغزة: 17177 شهيدًا بينهم 7739 طفلًا و7700 مفقود

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 17177 بينهم 7739 طفلًا فيما تم تسجيل 7700 مفقود.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المنظومة الطبية انهارت في غزة وفرق الدفاع المدني تعجز عن أداء دورها مع استمرار القصف.

وأضاف الثوابتة "نطالب العالم بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غزة بدعم أمريكي كامل، كما نطالب بفتح كامل لمعبر رفح وإدخال ما لا يقل عن ألف شاحنة مساعدات بصورة يومية".

كما طالب الثوابتة الدول العربية بمستشفيات ميدانية مجهزة، للتعامل مع عشرات آلاف الجرحى واستقبال ما يمكن استقباله للعلاج.