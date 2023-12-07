الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير مقدم طيار طلال بن عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير مقدم طيار طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، إثر سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية.

وقال الديوان الملكي اليوم "الخميس"، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الجمعة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتابع: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 إس إيه)، ومقتل طاقمها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي في بيان له " أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (1250) ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران (شرق) المملكة".

وأوضح" أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه مقتل طاقم الطائرة الجوي".