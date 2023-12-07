بايدن اعلن عن انخفاض التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ اذار2021

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن في تصريح له، بان "التضخم السنوي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ اذار 2021، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لعدد كبير جدًا من العائلات، ولهذا السبب فإنني أكافح كل يوم وأدعو الشركات إلى خفض التكاليف التي تتحملها أسر الطبقة المتوسطة، في حين ان الجمهوريين في الكونغرس على خفض الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى".

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