الجيش الاسرائيلي: مقتل غال أيزنكوت نجل الوزير الإسرائيلي غادي أيزنكوت اليوم في القتال في غزة

اعلن الجيش الاسرائيلي عن "مقتل مقتل ضابطين جراء المعارك البرية في قطاع غزة، بينهما غال أيزنكوت نجل الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الحربي ورئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت".

وحول مقتل نجل الوزير غادي آيزنكوت، لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان "غال آيزنكوت (25 عامًا) قتل هذا الصباح أثناء عمليات البحث في مخيم جباليا، حيث أصيب جراء تفجير نفق مفخخ بجروح قاتلة، وبعد تلقي العلاج الفوري، تم نقله إلى مستشفى أسوتا في أشدود، حيث أعلن مقتله بعد دقائق قليلة".

يذكر بان كتائب القسام اعلنت في وقت سابق عن تفجير نفق مفخخ في مخيم جباليا.