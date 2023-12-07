محتجون داخل الكونغرس الاميركي للمطالبة بوقف الحرب على غزة

تجمع عدد من المتظاهرين العرب واليهود الأميركيين داخل مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن، مطالبين النواب بوقف دائم لما وصفوه بأنه إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت إحدى المحتجات خلال وجودها في مبنى الكونغرس: “نحن هنا للتعبير عن قلقنا بشأن ما يحدث في غزة والإبادة الجماعية فيها”، مشيرة إلى سعيهم لإيصال صوتهم إلى أعضاء المؤسسة من أجل وقف تام لإطلاق النار وعدم إرسال أية أسلحة أو مساعدات لإسرائيل.
ودعا المتظاهرون إلى إنهاء الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، والتوقف عن قبول التمويل من منظمة “آيباك”، التي يرون أنها تؤثر في قرارات المشرعين لصالح ما يسمونه الحركة الصهيونية.
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