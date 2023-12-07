اعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في كشافة الرسالة الاسلامية بان "مسيرة إسرائيلية إستهدفت أحد مراكز الدفاع المدني التابع للجمعية في القطاع الغربي، ولم تسفر الغارة عن سقوط أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات".
ولفتت كشافة الرسالة في بيان، الى انه "مع اصرار العدو الاسرائيلي التعرض واستهداف طواقم الاسعاف الاولي في الجمعية، نؤكد على الاستمرار بعملنا الانساني والبقاء الى جانب اهلنا رغم هذا العدوان الوحشي".
كانت هذه تفاصيل خبر كشافة الرسالة اكدت استهداف احد مراكزها بالقطاع الغربي: نؤكد على الاستمرار بعملنا الانساني والبقاء الى جانب اهلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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