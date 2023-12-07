حدّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد الشرقي في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة من صباح يوم الجمعة ٢٢/١٢/٢٠٢٣ حتى مساء نهار الأحد ٧/١/٢٠٢٤.

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي حدد عطلة الاعياد من صباح الجمعة في 22 كانون الاول حتى مساء الاحد في 7 كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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