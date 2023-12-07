افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان "مسيرة معادية استهدفت طاقم إسعاف لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في القطاع الغربي، والعناية الإلهية حالت دون وقوع اصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مسيرة معادية استهدفت طاقم إسعاف لجمعية كشافة الرسالة في القطاع الغربي ولا اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.