استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الإسباني الجنرال تيودورو لوبير كالديرون، مع وفد مرافق، بحضور السفير الإسباني خسوس سانتوس أغوادو، والملحق العسكري العقيد خوسي لويس جيمينيز غاروفانو. وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية وسبل التعاون بين جيشي البلدين. وأكد كالديرون "أهمية الدور الذي يؤديه الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش عرض مع وفد عسكري إسباني الأوضاع عند الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.