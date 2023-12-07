شركة توتال للطاقات في لبنان تزرع 200 شجرة ليلاند في حرش بيروت

قامت شركة "توتال" للطاقات في لبنان، بالتعاون مع جمعيّة "سيدرز" للعناية، بزراعة 200 شجرة ليلاند تغطّي مساحة 72 متراً مربّعاً من حرش بيروت. وتؤكّد هذه المبادرة إلتزام توتال للطاقات تجاه المجتمع والبيئة، حيث تشارك الشركة في إنشاء مساحات خضراء متاحة لجميع سكّان بيروت في قلب المدينة.

وتمّت زراعة الأشجار بحضور محافظ بيروت مروان عبود وبيار بعقليني ممثلاً وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، و يسرىصيداني ممثلةً رئيس بلديّة بيروت السيد عبد الله درويش وأعضاء من مجلس البلديّة، وموظّفي شركة توتال للطاقات إلى جانب متطوّعين آخرين.

وكشف المدير العام وممثّل شركة "توتال" للطاقات في لبنان أدريان بيشونيه، خلال النشاط، عن لوحة رمزيّة تجسّد تفاني الشركة في تجميل حرش بيروت وتطويره.