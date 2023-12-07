اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه "بتاريخ 3-12-2023، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك بيروت - البقاع، المدعوإ. أ. (مواليد عام 1979، لبناني)، وذلك على متن فان لنقل الركاب. وبتفتيشه والمركبة الآلية، تم ضبط دراجة نوع "سويت" لون أسود، كمية من مادة حشيشة الكيف، /116/ حبة كبتاغون، /8/ حبات ترامادول، /4/ حبات لون أحمر مجهولة النوع، ورق لف سجائر. وباستماعه، اعترف ان الدراجة الآلية مسروقة. وأودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: حاجز ضهر البيدر اوقف شخصا لحيازته مخدرات وضبط دراجة آلية مسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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