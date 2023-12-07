انت الان تتابع خبر فرنسا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت لوجاندر في تصريحات صحفية: "تؤكد فرنسا مجدداً إدانتها المطلقة لأعمال العنف التي تمارسها مجموعات من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، دعونا إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف أعمال العنف هذه وملاحقة مرتكبيها".وأضافت: "من جهتنا نحن سنتحمل مسؤولياتنا، فرنسا تعتزم تبني إجراءات على المستوى الوطني تشمل منع هؤلاء من السفر إليها وتجميد أصولهم المالية".

كذلك أردفت: "سنعمل أيضاً على الدفع نحو تبني إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي وهذا سيكون موضوعاً ستتطرق إليه وزيرة الخارجية كاترين كولونا خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي" الاثنين المقبل".

يذكر أن ألمانيا كانت دعت بالفعل الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات مماثلة.

بدورها أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

