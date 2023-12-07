اخبار العالم

فرنسا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر فرنسا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت لوجاندر في تصريحات صحفية: "تؤكد فرنسا مجدداً إدانتها المطلقة لأعمال العنف التي تمارسها مجموعات من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، دعونا إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف أعمال العنف هذه وملاحقة مرتكبيها".

وأضافت: "من جهتنا نحن سنتحمل مسؤولياتنا، فرنسا تعتزم تبني إجراءات على المستوى الوطني تشمل منع هؤلاء من السفر إليها وتجميد أصولهم المالية".

كذلك أردفت: "سنعمل أيضاً على الدفع نحو تبني إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي وهذا سيكون موضوعاً ستتطرق إليه وزيرة الخارجية كاترين كولونا خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي" الاثنين المقبل".

يذكر أن ألمانيا كانت دعت بالفعل الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات مماثلة.

بدورها أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا