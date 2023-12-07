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متحدث أممي يحذر بشأن غزة: تعيش خطر الأوبئة والنزوح

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الأممي في تصريحات صحافية، "نأمل أن يتجاوز مجلس الأمن الخلافات ويقر وقف إطلاق نار في غزة".

وأضاف "غزة تعيش خطر المرض والأوبئة والنزوح ولذلك تداعيات على المنطقة".

الى ذلك، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في مؤتمر صحفي بجنيف، "ما يحدث في غزة يمثل تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين".

وأكد أن "وتيرة الهجوم العسكري في جنوب غزة تكرار لما كانت عليه شمالا ولا مكان آمن"، مشدداً بالقول "الفلسطينيون يدفعون للتوجه إلى جنوب غزة لكنهم لا يجدون مناطق آمنة، وأكثر من مليوني شخص في غزة لا يدرون ما مستقبلهم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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