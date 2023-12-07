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الأعلى خلال 9 أشهر.. ارتفاع معدل البطالة في سويسرا إلى 2.1%

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_د ب أ

أعلنت الأمانة الحكومية للشئون الاقتصادية في سويسرا (سيكو) اليوم الخميس، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بشكل طفيف في نوفمبر لأعلى مستوى خلال تسعة أشهر.

وارتفع معدل البطالة غير المعدل إلى 1ر2 % في نوفمبر من 2 % في أكتوبر.

وبلغ معدل البطالة في نفس الشهر من العام السابق 2%.

وأحدث معدل بطالة هو الأعلى منذ فبراير الماضي عندما بلغ 1ر2 % أيضا.

وارتفع عدد العاطلين المسجلين إلى 98 ألفا و11 شخصا في نوفمبر من 93 ألفا و563 في الشهر السابق عليه.

ومازال معدل البطالة بين الشباب الذي يطبق على الفئة العمرية 15 – 24 ، مستقرا عند 1ر2 %.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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