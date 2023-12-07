شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ"المستقلين الجدد" فى دعم الرئيس السيسي قبل الصمت الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين أن غرفة عمليات الحزب برئاسة الدكتور محمود عبد الكريم أمين الحزب، تتابع عن كثب نشاط الأمانات المختلفة، لتنفيذ حملة مشارك فى محافظات مصر، والتى تشهد حراك كبير قبل الصمت الانتخابى.

وتتمثل توجيهات الأمانة العامة باستمرار العمل والنزول للمواطن في كل القري والمدن وحثهم علي المشاركة في الانتخابات، وأشارت فاطمة عبد الواسع، أمينة المرأة بالحزب إلى أن التوجيهات بضرورة التركيز علي خروج ومشاركة المرأة يجرى على قدم وساق لتحقيق نسبة مشاركة أعلى من ٢٠١٨.

وأشار محمود العناني، أمين المحافظه بسوهاج إلى أن كوادر الحزب تحركت فى قرى المحافظة مثل البلينا والعسيرات ومنشية ناصر والعديد من المراكز مثل جرجا وقمنا للرد على كل التساؤلات الخاصة بتسهيل المشاركة، فضلا عن القيام بحملات طرق أبواب وتوعية فى كوم أمبو وأدفو لتحفيز المواطنين للمشاركة.

وفي بني سويف، أكد طه الشريف أن الحزب قد أعد أكثر من مقر للتسهيل علي المواطنين الحصول علي مقارهم الانتخابية، وجار التنسيق مع الأحزاب الأخرى الداعمة لتوفير سبل انتقال المواطنين للانتخاب.

وأكد فكرى شاهين أمين محافظة الشرقية، أن المحافظة على أتم الاستعداد كالعادة لدعمً الرئيس السيسي وقد قمنا بعمل زيارات ميدانية لمراكز الشباب والجمعيات الداعمة للترتيب لخروج المواطنين لانتخاب الرئيس السيسى.