شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: رؤية مصر 2030 أساس برنامج المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ليس جديدا على المواطنين، لذلك يعاد ترشيحه للمرة الثانية، وهناك كم كبير من الإنجازات على الأرض شهدناها خلال السنوات الماضية.

أضاف عصام هلال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن رؤية مصر 2030 هي الأساس في برنامج المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فحجم الإنجازات على الأراضي المصرية لمست كل مواطن مصري.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: "مشروع حياة كريمة أعاد تنمية القرى المصرية، بالتالي هناك انطباعات جيدة جدا من المواطنين، وخلال أيام الصمت سننتهي من مرحلة المؤتمرات والدعايا وهي مرحلة استعدادات للانتخابات من تجهيز للانتخابات وإرشاد الناخبين إلى اللجان".