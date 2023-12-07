رئيس حزب الشعب الديمقراطى يدعو المصريين لتكثيف التواجد فى مقار الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - ناشد المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، المصريين عدم التهاون فى استخدام أصواتهم الانتخابية والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتكثيف التواجد فى مقار الانتخابات بشكل كبير.

وأضاف فى مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف": "على المرأة المصرية عبء كبير بدعوة الأبناء والأولاد وأسرتها وأن تشارك مع أسرتها بالكامل فى الانتخابات، لأنها مصيرية".

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: "نحن فى فترة لم تتكرر فى تاريخ العالم، فهناك هجمة شرسة على الشرق الأوسط، ومصر هى الوحيدة المستقرة التى تبنى وتعمر ويقوم قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتمسك بالتنمية المستدامة ومد مظلة تكافل وكرامة لغير القادرين وإطلاق المبادرات الرئاسية والكثير من المشروعات التى يعجز العقل عن عدها، حيث أن كل قرية بها آلاف المشروعات".

وواصل: "إذا كنا نريد مساندة جهود هذا الرجل ومستقبل مصر وحق المصريين فى الحياة والاستقرار والتنمية ومستقبل أفضل لا بد أن نشارك فى الانتخابات، فقد لمسنا إنجازات كثيرة مثل زيادة الرقعة الزراعية، وأدعو المواطن المصرى إلى التمسك بالاستقرار وحقوقه فى الانتخابى، فالانتخابات ليس حقا سياسيا فقط ولكن حقًا اقتصاديًا أيضا".