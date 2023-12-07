شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين الجدد: يجب المشاركة بالانتخابات لاستكمال الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطنى حدث فيه الاصطفاف الوطنى لكل القوى السياسية فى مصر، فكل الجهات التى وُجهت الدعوة إليها للمشاركة فى الحوار وافقت، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى حرك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، وتم رسم خريطة جديدة للمشهد السياسية، فالأحزاب تدعم مختلف المرشحين، وهذا الحراك أعطى للمواطن المصرى رؤى مختلفة وتباينا كبيرا فى الأفكار وتناول القضايا المصيرية، والشعار هو الخلاف لا يفسد للوطن قضية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف": "الحوار الوطنى حالة لم تشهد مصر مثلها، وهو اصطفاف وطنى حقيقى ومساحة مشتركة للجميع والكل يتكلم بلغة واحدة وهى محاولة الوصول إلى رسم طريق ووضع أجندة لأولويات العمل الوطنى كما قرر لها الرئيس السيسي".

وتابع، أن الحوار الوطنى أحدث حراكا كبيرا نضجت واشتركت فيه كثير من القوى، واستفادت منه الأحزاب وكل القوى السياسية كنافذة حقيقية للمجتمع كله، حيث شارك كل حزب بأفكاره وأرائه وبرنامجه ليعرف الناس أحزابا جديدة لم يكن اسمها معروفا، وأصبحت تتحرك فى الشارع.

إلى ذلك، أكد على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث يتم استكمال بناء الجمهورية الجديدة والتعامل مع كل التحديات فى مختلف المجالات، كما أنها تكتسب أهمية كبيرة لأن الوطن فى مفترق طرق بسبب الصراع الإقليمى الراهن العصيب الذى يحتاج إلى قيادة واعية وقارئة للمشهد ولديها خبرات.