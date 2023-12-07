شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "المؤتمر": انتخابات الرئاسة الحالية بداية للتعددية الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التعددية الحزبية أمر مهم للغاية، والانتخابات الرئاسية الحالية تمثل بداية للتعدية الحزبية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "شاركنا في الحوار الوطنى الذي أحدث حالة من الحراك وإنعاش للحياة السياسية".

وتابع رضا فرحات، أن المشاركات التي تمت في الحوار الوطنى ساعدت الأحزاب على إعادة هيكلة وبناء نفسها لتندمج الأحزاب الصغيرة مع بعضها كى تتواجد بشكل جيد داخل المشهد السياسى، وبدأت كتل وكيانات شبابية تظهر وهو ما خلق حالة من الحراك والزخم الذي نتج عنها تشجيع الرئيس إعلانه ترشحه دعونا ".