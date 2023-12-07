شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن معاذ: أدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى من أجل نعمة الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب بدائرة منوف وسرس الليان السادات بمحافظة المنوفية، عن دعمه الكامل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه حقق نعمة الأمن والأمان الذى كنا نفتقده قبل توليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والذى ينظمه التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، بقرية بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رجل المرحلة المقبلة لأنه استطاع النهوض بالوطن الغالى مصر فى شتى المجالات.

وكان عادل طلبة عضو التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه هذا المؤتمر يعد المؤتمر الثالث للتحالف الوطنى، بحضور الدكتور ممدوح العربى عضو التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، عادل طلبه عضو التحالف الوطنى،الدكتور طارق سعد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، أحمد فوزى وكيل وزارة الثقافة بمحافظة المنوفية، باسم خميس نقيب المعلمين ، وسط تواجد أمنى مكثف .

وأضاف طلبة، أن التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، يدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، نظرا لأنه رجل المرحله القادمة.